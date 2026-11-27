Guten Morgen Famose Idee: Klopp-Tafel im Nahestadion Harald Gebhardt 27.11.2026, 13:02 Uhr

i Harald Gebhardt Jens Weber. MRV

Dank Bundestrainer Jürgen Klopp könnte Bad Kreuznach zum Mekka für Fußball-Fans aus aller Welt werden. Denn dessen Trainerkarriere begann 2001 rein zufällig in Bad Kreuznach. Eine Glosse.

E ine Fußballhochburg ist Bad Kreuznach dank der SG Eintracht wahrlich nicht. Dafür hat die Stadt eine Reihe anderer kleinerer Problemfälle: So klafft im Haushalt ein Loch in Millionenhöhe, der Sanierungsstau bei Brücken und Straßen ist sogar um ein Vielfaches höher, und das Stadtjugendamt kann oder will man sich auch nicht mehr länger leisten.







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