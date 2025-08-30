Seit 50 Jahren besteht das Blumenhaus Krämer in Kirn. Der Laden wirkt aktuell in der zweiten Generation geführt.

Das Blumenhaus Krämer feiert von Donnerstag bis Freitag, 4. bis 6. September, sein 50-jähriges Bestehen. Am 4. September 1975 eröffneten die Eheleute Krämer ihr erstes Geschäft in der Übergasse, seit 2010 ist das Fachgeschäft am Marktplatz 11 zu Hause. Geführt wird es in zweiter Generation von Elsbeth und Yvonne Krämer. Floristik aus Meisterhand, Kreativität und Leidenschaft prägen seit Jahrzehnten das Bild.

Besonders an Valentinstag, Frauentag und Muttertag sei Vorbestellen wieder wichtig. Ab Januar warten Kundinnen und Kunden auf die ersten Frühlingsblüten wie Tulpen, Narzissen, Primel, Freesien und Iris. Im Sommer stehen Stauden aus deutscher Gärtnerei für Regionalität und Qualität, im Herbst dominieren Sonnenblumen und herbstliche Arrangements. Ob Hochzeitsfloristik, Trauerschmuck, Tisch- und Raumschmuck, Schnittblumen oder Geschenkartikel – Krämer ist Kirns feste Adresse für Blumen aller Art und Sorten.