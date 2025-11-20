„Familienbuch Staudernheim“ schließt Lücke an der Nahe

Faszination Familiengeschichte: Mit dem „Familienbuch Staudernheim“ wurde da jetzt eine Lücke an der Nahe geschlossen.
Das „Familienbuch Staudernheim“ ist da. Zu dessen Vorstellung hatte der Verein Staudernheimer Geschichte ins katholische Pfarrheim eingeladen. Weit mehr als zehn Jahre haben Werner Lorenz aus Norheim und Jürgen van Heteren aus Bad Sobernheim zum Füllen dieser Lücke in der Landschaft der Familienforschung an der Nahe aufgewendet und Daten der Kirchenbücher und Standesamtsunterlagen zusammengetragen und aufgelistet.