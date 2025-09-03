Die Verlegung von Stolpersteinen findet am Samstag, 6. September, in der Felkestadt statt. An der Ecke Neugasse/Marumstraße soll an die Familie Haas beziehungsweise Mendel erinnert werden.

Das Schicksal der ehemaligen Bürgerinnen und Bürger Sobernheims während der NS-Zeit soll nicht vergessen werden. Im Pflaster vor den Häusern, die sie vor ihrer Deportation und Ermordung zuletzt bewohnten, verlegt der städtische Bauhof Stolpersteine, um an sie zu erinnern. Damit setzt der Arbeitskreis Jüdisches Leben des Kulturforums am Samstag, 6. September, eine Reihe fort, die mit der Verlegung von 13 Steinen im Jahr 2020 begann. Der Bildhauer Günter Demnig, Urheber der Stolperstein-Initiative, hat seine Teilnahme an der Aktion zugesagt.

Zwölf neue Stolpersteine erinnern an drei Familien, deren Mitglieder der NS-Rassenideologie zum Opfer fielen. Manche von ihnen fanden in den Konzentrationslagern den Tod, anderen – meist den Kindern – gelang vor der Deportation die Flucht. Nach der ersten geplanten Verlegung in der Ringstraße wird an der zweiten Station Ecke Neugasse/Marumstraße an die Familie Haas beziehungsweise Mendel erinnert. Hier wohnte zuletzt Klementine Haas, geborene Abraham, verwitwete Mendel. 1877 geboren, wurde Klementine Haas 1942 nach Theresienstadt deportiert und im August desselben Jahres ermordet. Ihr Ehemann Jonas Haas verstarb bereits 1939. Ihre Tochter Gertrud Mendel, geboren 1908, floh 1937 in die USA.

In aller Stille bestattet

Von der Familie Abraham, die ursprünglich von der Mosel stammte, kamen während der Nazizeit neben Klementine sechs weiter Angehörige um. Klementine Abraham wurde zweimal Witwe. Sie heiratete Leopold Mendel, mit dem sie die gemeinsame Tochter Gertrude bekam. Als ihr erster Mann 1913 starb, heiratete sie 1935 in Sobernheim Jonas Haas. Er war Kolonial- und Altwarenhändler und der letzte Schächter der Stadt. Das heißt, er schlachtete Tiere nach jüdischem Ritus, aber auch Ziegen in christlichen Haushalten.

Jonas Haas starb 1939. Während für seine vorherige Frau Mathilde 1934 noch eine Sterbeanzeige und Danksagung in der Zeitung erschienen, wurde er selbst in aller Stille auf dem jüdischen Friedhof bestattet. Für einen Grabstein fehlte das Geld. Kurz vor seinem Tod fungierte er als Nachfolger von Alfred Marum, der geflohen war, als Vorstand der Jüdischen Gemeinde. Der Zwangsverkauf der Synagoge lag in seiner Hand.

SA-Schlägertrupp zertrümmerte Blumentöpfe

In der Pogromnacht 1938, die das Ehepaar noch gemeinsam erlebte, zertrümmerte ein SA-Schlägertrupp Blumentöpfe und warf Einmachgläser die Treppe herunter. Davon betroffen war auch die Wohnung von Emma Hesse im Erdgeschoss des Hauses Neugasse 37. Sie konnte später in die USA fliehen und gab nach dem Krieg während der Prozesse zur Wiedergutmachung eine eidesstattliche Erklärung zum Wert des Hauses ab.

Klementine Haas war in den letzten Jahren in Sobernheim häufig krank. Davon erfuhren die in die USA geflohenen Mitglieder der Jüdischen Gemeinde aus Briefen von Heinrich Marum, der selbst 1942 deportiert wurde. Dieser Quelle zufolge litt sie an Leukämie und hatte keine Aussicht, ihrer Tochter Gertrud nach Amerika zu folgen.

Flucht in die USA

Gertrud Mendel, Tochter von Klementine Haas und ihres ersten Ehemanns Leopold Mendel, arbeitete als Hausangestellte bei der Familie Hugo Marum. 1937 gelang ihr von Hamburg aus die Flucht in die USA. Zwei Tage nach ihrer Ankunft in New York heiratete sie Alfred Ostermann, der ebenfalls aus Sobernheim stammte. An seine Familie erinnern Stolpersteine aus dem Jahr 2020 in der Wilhelmstraße. Das Ehepaar bekam 1945 Zwillingssöhne, von denen einer bei einem Autounfall tödlich verunglückte. 1942 erhielt Gertrud Ostermann die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sie lebte von 1951 an mit ihrer Familie in New Jersey und führte von dort aus Wiedergutmachungsprozesse. Teilweise wurden ihr Klagen abgewiesen und sie musste die Kosten des Verfahrens tragen. Sie starb 1975 im Alter von 67 Jahren.

Bei seinen Recherchen zum Schicksal der Familie Haas fand Sascha Müller heraus, dass das Weingut Schneider in der Gemarkung Marbach einen Weinberg besitzt, der früher Jonas Haas gehörte. Wie Karl-Heinz Schneider bestätigte, nennt er ihn immer noch nach Jonas Haas.