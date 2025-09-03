Stolpersteine erinnern seit 2020 an Sobernheimer jüdischen Glaubens, die in der Nazizeit ermordet wurden, oder ihrem Tod durch Flucht entkommen konnten - weitere Steine werden im September verlegt. Wir porträtieren einige dieser jüdischen Familien.

Zum Gedenken an die ehemaligen Sobernheimer Bürger jüdischen Glaubens, die während er NS-Zeit deportiert, ermordet oder vertrieben wurden, werden am 6. September zwölf neue „Stolpersteine“ verlegt. Sie finden Platz im Pflaster vor den Häusern, in denen die Familien zuletzt gewohnt hatten.

Die Steine tragen eine Metallplatte, die Auskunft über das Schicksal der Menschen gibt. Einst angesehene Bürger der Stadt, fielen sie der nationalsozialistischen Rassen-Ideologie zum Opfer. Mit der erneuten Verlegung wird die Reihe der „Stolpersteine“, die in Bad Sobernheim 2020 mit 13 Steinen ihren Anfang nahm, fortgesetzt. Der Bildhauer Günter Demnig, der die Aktion 1992 ins Leben rief, will an der Installation teilnehmen.

Archive und Aufzeichnungen durchforstet

Der Arbeitskreis Jüdisches Leben im Kulturforum durchforstete im Vorfeld akribisch Archive und amtliche sowie private Aufzeichnungen. Sascha Müller vertiefte sich mit Unterstützung von Barbara Hotz in die Dokumente und trug Einzelheiten zu den Schicksalen zusammen. Der Arbeitskreis setzt damit die Forschung von Hans Eberhard Berkemann fort, der über Jahre hinweg Kontakt zu den Nachfahren der jüdischen Familien aus Sobernheim gehalten hat. „Ohne seine unermüdlichen Nachforschungen wäre es nicht möglich gewesen, so viel über das Schicksal der deportierten Jüdinnen und Juden zu erfahren“, betont Müller.

Familie Fried lebte in der Ringstraße

Erste Station: Familie Fried, Ringstraße

Im Haus Ringstraße 90 war Joseph Fried zu Hause. 1868 geboren, wurde er 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt und von dort nach Treblinka deportiert, wo er am 21. September desselben Jahres den Tod fand. Seinen beiden Kindern Walter (geboren 1903) und Margarete (geboren 1905) gelang 1939 die Flucht nach England. Die Familie Fried stammte ursprünglich aus Merxheim. Nach dem dortigen Großbrand 1870 siedelten Daniel und Rosina Fried mit ihren Kindern Moses, Joseph und Albert nach Sobernheim um. Joseph Fried war Pferdehändler. Die Familie zog innerhalb Sobernheims mehrfach um, zuletzt in die Ringstraße 90.

Für den Festzug zur 600-Jahr-Feier der Stadt 1924 stellte Joseph Fried seine Pferde zur Verfügung. Seine Tochter Margarete nahm als Sponheimer Gräfin „hoch zu Ross“ daran teil. Seine achtbare gesellschaftliche Stellung war längst vergessen, als in der Reichspogromnacht im November 1938 ein SA-Trupp mit Äxten in die Wohnung der Familie eindrang. Laut Augenzeugen landeten Hausrat und Möbel im damals noch offenen Dornbach. „Der alte Herr schlich noch Jahre danach durch die Straßen mit dem gelben Judenstern auf dem Mantel“, berichtete eine Zeitzeugin. Zuletzt wohnte er in einem Altersheim in Wuppertal und wurde von dort aus am 21. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert und ermordet.

Keine Wiedergutmachung in den 1950ern

Seine Tochter Margarete ging 1957 vor Gericht, um Wiedergutmachung für den Verlust von Schmuck, Silbergegenständen, Hausrat und eines Radiogerätes, das sie abgeben mussten, zu erlangen. Aus Gerichtsunterlagen geht hervor, dass sich der Prozess sieben Jahre in die Länge zog. Die Klägerin konnte keine Empfangsbestätigung der abgelieferten Wertgegenstände nachweisen. So setzte sich der Zynismus der Nazi-Ideologie bis in die 1950-er Jahre fort.

Walter Fried (geboren 1903), der Sohn von Josef und Auguste Fried (geb. Mattes), arbeitete als Stricker und Wickler für Socken wahrscheinlich in der Strumpffabrik Marum. Im Mai 1939 gelang ihm die Flucht nach England, wo er zunächst interniert und später nach Kanada ausgewiesen wurde. Dort heiratete er und bekam zwei Söhne. Er starb in Montreal. Seine Schwester Margarete (geboren 1905) entkam den Nazi-Häschern nur knapp. Sie sollte sich im Juli 1942 eigentlich in einem Sammellager zum Weitertransport melden. Kurz vorher konnte sie ebenfalls nach England fliehen. Sie heiratete 1944 den Deutschen Erik Schiltzer und starb 1986 in Brent (Greater London)

Die „Stolpersteine“ werden aus Spenden finanziert. Spendenkonto des Kulturforums unter dem Stichwort „Stolpersteine“ bei der Sparkasse Rhein-Nahe IBAN: DE03 5605 0180 0017 0599 40, BIC: MALADE51KRE