Eine geflüchtete Familie aus El Salvador lebt in Roxheim und muss ausreisen. Sie hätte das finanziell gefördert tun können – um in der Heimat eine Einreise als Fachkräfte zu beantragen. Dabei stehen sie absehbar finanziell auf eigenen Füßen.

Die Familie Alcantara/Rivera aus El Salvador steht vor der Abschiebung. Seit zwei Jahren lebt sie in Roxheim. Die Eltern gelten als fleißig, freundlich, gut integriert. Die Kinder gehen in die Kita und Grundschule, haben dort Freunde gefunden. Eine Duldung bekommen die vier nicht, obwohl der Vater sagt: „In El Salvador werden meine Frau und meine Kinder bedroht, und ich lande als Regimeflüchtling im Gefängnis.“ Abwegig ist die Sorge nicht, gibt es doch in El Salvador das größte Gefängnis Lateinamerikas, in dem zahlreiche Inhaftierte sitzen sollen, die willkürlich verhaftet worden sind.

Die Alcantaras gehören zur Gruppe von etwa 200 asylsuchenden Menschen im Kreis Bad Kreuznach, die ausreisepflichtig sind. Die Ausländerbehörde betreut derzeit insgesamt 429 Männer, Frauen und Kinder, die einen Asylantrag gestellt haben und deren Verfahren auf Anerkennung noch läuft. Warum diese Familie keine Niederlassungserlaubnis bekommt, kann Markus Lendlein, der ehrenamtliche Flüchtlingskoordinator der Verbandsgemeinde Rüdesheim, nicht verstehen. Und er möchte es auch nicht einfach so hinnehmen: Er hat den Fall der Familie aus El Salvador vor die Härtefallkommission des Landes gebracht – und wurde abschlägig beschieden.

Gewalttätige Gangs bedrohten den Vater

Nachvollziehbar ist das für Lendlein nicht. Er hat zehn Jahre Erfahrung in der Flüchtlingshilfe, und sein Fazit aus dem Status-quo der Familie lautet: „Da wurde Integration auch gesetzlich nicht zu Ende gedacht.“ Schließlich habe der Vater, Jose Atilio Alcantara (32), vor dem Behördenbescheid unbefristet in Festanstellung als Gemeindearbeiter gearbeitet, was wegen der Ausreisepflicht nun nicht mehr geht. Seine Frau, Claudia Rivera (31), kann als Altenpflegehelferin in der Seniorenwohngemeinschaft der Sozialstation Nahe in Wallhausen eine Festanstellung bekommen, sobald eine Arbeitserlaubnis vorliegt. „Die Familie steht absehbar finanziell auf eigenen Füßen“, unterstreicht er. Die Eltern seien in Roxheim integriert und lernten aus eigenem Antrieb Deutsch, da sie wegen ihres ungesicherten Status keinen Integrationskurs bekommen.

Jose Antilio Alcantara berichtet von gewalttätigen Gangs, die ihn im Heimatland Schutzgeld abpressen wollten und drohten, seiner Familie etwas anzutun. Er sei bei der dortigen Polizei gewesen, erfolglos, doch das habe sich bei den Gangs in El Salvador herumgesprochen und erhöhte die Gefahr. Die Familie kam daher 2023 mit dem Flugzeug nach Deutschland.

Asylanträge wurden abgelehnt

Das reicht jedoch nicht aus, damit die Familie in Roxheim bleiben kann, stellt die Kreisverwaltung fest. „Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hat die Asylanträge der Familie abgelehnt. Eingelegte Rechtsmittel blieben ohne Erfolg. Die durch das BAMF erlassende Abschiebungsandrohung ist vollziehbar“, erklärt die Kreisverwaltung auf Anfrage.

Die Ausländerbehörde habe bereits alle gesetzlichen Spielräume geprüft. „Es gibt aktuell keine Option, den Aufenthalt zu verlängern. Der Familie wurde – auch über ihren Anwalt – eine finanziell geförderte freiwillige Ausreise zur Vermeidung einer Abschiebung angeraten. Die örtliche Ausländerbehörde ist gesetzlich zur Umsetzung der durch das BAMF entschiedenen Abschiebungsandrohung verpflichtet. Ein Ermessen hinsichtlich der Ausführung der Maßnahme besteht nicht“, heißt es weiter.

i Der ehrenamtliche Flüchtlingskoordinator der Verbandsgemeinde Rüdesheim, Markus Lendlein, kann nicht verstehen, dass die Familie aus El Salvador in Deutschland keinen Schutz bekommt. Markus Lendlein

Die Familie hat laut Kreisverwaltung nicht nur die Option, gefördert nach El Salvador auszureisen, sondern könne dann auch über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz im Heimatland ein Visum beantragen, sofern alle Auflagen erfüllt sind. „Der Gesetzgeber will keine Vermischung von irregulärer Migration in den Sozialstaat beziehungsweise in den Arbeitsmarkt, sondern eine geregelte Zuwanderung über das Fachkräfteverfahren“, so die Kreisverwaltung.

Doch Jose Atilio Alcantara will kein Geld, um ins Heimatland zurückzukehren. Er sieht dort keine Zukunft, sondern nur eine Bedrohung seiner Freiheit und Familie. Für absurd hält Flüchtlingskoordinator Markus Lendlein, dass die Familie ausgewiesen wird, obwohl sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten könnte, wenn sie mit einem entsprechenden Aufenthaltstitel bleiben dürfte. .Jobs hat sie ja bereits zugesagt bekommen. Dass sie zudem nach der geförderten Ausreise auf einem anderen – komplizierteren, aufwendigeren – Weg potenziell zurückkehren kann, obwohl ihre Arbeitskraft jetzt schon gebraucht wird, ist in seinen Augen nicht mehr erklärbar.

Keine Angaben zur Förderung

Über die Höhe des Betrages, mit dem die Familie gefördert ausreisen könnte, macht die Kreisverwaltung wegen des laufenden Verfahrens keine Angaben. Er ist jedenfalls individuell von verschiedenen Faktoren abhängig. „Die geförderte freiwillige Ausreise wird im Rahmen eines Bund-Länder-Programms durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) organisiert“, so die Kreisverwaltung. Zudem kann eine Unterstützung durch die Landesinitiative „Rückkehr Rheinland-Pfalz“ infrage kommen. Die Länder können nach der freiwilligen Ausreise einen Antrag auf eine anteilige Refinanzierung der entstandenen Kosten an das BAMF stellen.