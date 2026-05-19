Mehr Gehalt für Kreuznacher OB Faire Liste spricht von „extrem bitterem Nachgeschmack“ Harald Gebhardt 19.05.2026, 12:00 Uhr

i Oberbürgermeister Emanuel Letz FDP

Der Kreuznacher Oberbürgermeister Emanuel Letz bekommt ab Juli 600 Euro brutto mehr im Monat. Passt dies aktuell in die Zeit? „Eine Höhergruppierung mit extrem bitterem Nachgeschmack“, findet jedenfalls die Faire Liste.

Seit dem 1. Juli 2022, also seit fast vier fast Jahren, ist Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) jetzt im Amt. Nun erhält er 600 Euro brutto mehr im Monat. Seine Höhergruppierung von Besoldungsgruppe B5 nach B6 hat der Stadtrat Ende April mit der Mehrheit von 21 Jastimmen der Partnerschaft von CDU, SPD und FDP beschlossen.







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