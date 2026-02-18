Bad Kreuznacher Gebührenstreit Faire Liste schlägt befristetes Sonderparkticket vor Harald Gebhardt 18.02.2026, 15:00 Uhr

i Die Anwohner des westlichen Kurviertels sind in den Parkstreik getreten. Die Parkplätze, wie hier in der Cauerstraße, bleiben leer. Harald Gebhardt

Bis zu einem Bewohnerparken in der neu bewirtschafteten Parkzone im Kurviertel wird es wohl noch dauern. Die Faire Liste schlägt als kurzfristige Lösung für die Anwohner nun ein befristetes Jahressonderparkticket vor.

Seit dem 1. Januar müssen Anwohner von Straßen im westlichen Bereich des Kreuznacher Kurgebiets tief in die Tasche greifen, wenn sie ihre Autos im öffentlichen Straßenraum abstellen. Bislang konnten sie dort umsonst parken. Per Tagesticket hätte sie das mehr als 1500 Euro im Jahr gekostet, im Dezember hat der Stadtrat dies zumindest mit der Einführung eines Halbjahrestickets in Höhe von 300 Euro abgemildert.







