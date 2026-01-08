Wasserpreis in Bad Kreuznach Faire Liste fordert: Wasser-Kalkulation offenlegen Robert Neuber 08.01.2026, 13:00 Uhr

i Trinkwasser ist rund um Bad Kreuznach deutlich teurer geworden, die Kalkulation möchte die Faire Liste nun genau vorgelegt bekommen. Felix Kästle. dpa

Die Liste Faires Bad Kreuznach fordert eine öffentliche Darstellung der Kalkulation für die erhöhten Trinkwasserpreise. Ein Antrag für die Stadtratssitzung am 29. Januar liegt vor.

Die Faire Liste stellt die Frage schon seit Jahren immer wieder: Wie genau setzen sich die Elemente des Trinkwasserpreises zusammen? Der Hintergrund ist nachvollziehbar: Die Versorgung mit Trinkwasser ist eine Pflichtaufgabe der Daseinsvorsorge, die Gebühren dürfen nur danach bemessen werden, was die Versorgung kostet.







Artikel teilen

Artikel teilen