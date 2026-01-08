Faire Liste fordert: Wasser-Kalkulation offenlegen

Die Liste Faires Bad Kreuznach fordert eine öffentliche Darstellung der Kalkulation für die erhöhten Trinkwasserpreise. Ein Antrag für die Stadtratssitzung am 29. Januar liegt vor.
Lesezeit 2 Minuten
Die Faire Liste stellt die Frage schon seit Jahren immer wieder: Wie genau setzen sich die Elemente des Trinkwasserpreises zusammen? Der Hintergrund ist nachvollziehbar: Die Versorgung mit Trinkwasser ist eine Pflichtaufgabe der Daseinsvorsorge, die Gebühren dürfen nur danach bemessen werden, was die Versorgung kostet.