Bad Kreuznach entscheidet Faire Liste: Bettensteuer soll 2026 endlich kommen Marian Ristow 07.01.2026, 20:00 Uhr

i Kommt die Bettensteuer in Bad Kreuznach im zweiten Anlauf? Die Liste Faires Bad Kreuznach will das. Bereits im Mai wurde darüber diskutiert, aber die Politik sagte deutlich Nein. Swen Pförtner. picture alliance / dpa

Bad Kreuznach diskutiert erneut über die Bettensteuer – und stellt die Frage: Warum sollen nur Bürger die touristische Infrastruktur finanzieren, während Hotels Millionen umsetzen? Die Debatte wird hitzig, die Fronten sind verhärtet.

Im Mai 2025 hatte der Bad Kreuznacher Stadtrat Nein zur Einführung einer Bettensteuer gesagt, nun folgt der zweite Versuch. Die Liste Faires Bad Kreuznach, im Rat vertreten von Gerhard Merkelbach und Kay Maleton, beantragt diese nun einzuführen – wie bereits im Vorjahr sollen Hotel- und Übernachtungsbetriebe künftig 5 Prozent des Übernachtungspreises in die Stadtkasse abführen.







Artikel teilen

Artikel teilen