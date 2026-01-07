Faire Liste: Bettensteuer soll 2026 endlich kommen

Bad Kreuznach diskutiert erneut über die Bettensteuer – und stellt die Frage: Warum sollen nur Bürger die touristische Infrastruktur finanzieren, während Hotels Millionen umsetzen? Die Debatte wird hitzig, die Fronten sind verhärtet.
Im Mai 2025 hatte der Bad Kreuznacher Stadtrat Nein zur Einführung einer Bettensteuer gesagt, nun folgt der zweite Versuch. Die Liste Faires Bad Kreuznach, im Rat vertreten von Gerhard Merkelbach und Kay Maleton, beantragt diese nun einzuführen – wie bereits im Vorjahr sollen Hotel- und Übernachtungsbetriebe künftig 5 Prozent des Übernachtungspreises in die Stadtkasse abführen.