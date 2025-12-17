Faire Liste: Anwohner werden im Unklaren gelassen

Ab Januar wird das Parken in Bad Kreuznacher Wohngebieten teuer – doch die Anwohner fühlen sich übergangen. Warum die Faire Liste von einem „Rohrkrepierer" spricht und wer am Ende die Kosten trägt.
Lesezeit 2 Minuten
Die ab 1. Januar gültige Gebührenpflicht für den Parkraum in bestimmten Bad Kreuznacher Wohngebieten, vor allem betroffen sind das Baumviertel und die Seitenstraßen der Salinenstraße in Richtung Nahe, spaltet weiter die Stadt. Während die Anwohner sich übermäßig finanziell strapaziert sehen, verweist die Politik darauf, dass die Einnahmen dringend nötig sind – auch, um die dauerhaft angeschlagene Beteiligungsgesellschaft BGK, die auch die ...