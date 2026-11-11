Wirtschaft im Blick
Fahrschule Hargittay: Fast 25 Jahre neben dem Lenkrad
Marianne Hargittay zeigt am Fahrsimulator, wie die Fahrschüler auf die erste Fahrstunde mit Attila Hargittay oder einem anderen
Marianne Hargittay zeigt am Fahrsimulator, wie die Fahrschüler auf die erste Fahrstunde mit Attila Hargittay oder einem anderen Fahrlehrer vorbereitet werden.
Roswitha Kexel

Ein Blick zurück auf ein knappes Vierteljahrhundert Fahrschule Hargittay in Meisenheim: Attila und Marianne Hargittay haben viel erlebt. Nun soll es mit einem lachenden und einem weinenden Auge ruhiger werden. 

Lesezeit 2 Minuten
Rund 5000 Fahrschüler unterschiedlichen Alters hat die Fahrschule Hargittay im Laufe von fast 25 Jahren von der Theorie und der ersten Fahrstunde bis zur Führerscheinprüfung in den unterschiedlichsten Klassen begleitet. Im neuen Jahr übernimmt die Fahrschule Opp die Mitarbeiter, Kunden und Räume samt Inventar der Fahrschule Hargittay.
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