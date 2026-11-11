Ein Blick zurück auf ein knappes Vierteljahrhundert Fahrschule Hargittay in Meisenheim: Attila und Marianne Hargittay haben viel erlebt. Nun soll es mit einem lachenden und einem weinenden Auge ruhiger werden.
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Rund 5000 Fahrschüler unterschiedlichen Alters hat die Fahrschule Hargittay im Laufe von fast 25 Jahren von der Theorie und der ersten Fahrstunde bis zur Führerscheinprüfung in den unterschiedlichsten Klassen begleitet. Im neuen Jahr übernimmt die Fahrschule Opp die Mitarbeiter, Kunden und Räume samt Inventar der Fahrschule Hargittay.