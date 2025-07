Ein Kleinwagen geriet am Dienstagnachmittag aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete schließlich in einem Acker nahe der Kreisstraße 55.

Ein Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der K55 in der Nähe der Brauchsmühle endete für die Fahrerin glücklicherweise glimpflich, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rüdesheim. Der Kleinwagen geriet aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kam seitlich liegend auf einem Acker zum Stillstand. Die Fahrerin war im Fahrzeug eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt. Ersthelfer kümmerten sich bereits um sie, als die alarmierten Feuerwehren aus Burgsponheim, Sponheim und Waldböckelheim am Unfallort eintrafen.

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst das Fahrzeug gegen Umkippen. Sie öffneten die Fahrertür und unterstützen die Fahrerin beim selbstständigen Verlassen des Fahrzeugs über eine Rettungsplattform. Sie wurde anschließend vom Rettungsdienst untersucht. Einsatzleiter Christoph Kaluza konnte nach einer halben Stunde Einsatzende für die 32 ausgerückten Retter an die Feuerwehreinsatzzentrale Rüdesheim melden.