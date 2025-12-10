Fahrerflucht in Winzenheim: 5000 Euro Schaden 

Ein unbekannter Autofahrer hat in Bad Kreuznach-Winzenheim rund 5000 Euro Schaden verursacht und ist einfach davongefahren. Die Besitzerin des beschädigten Autos hofft nun, dass sich Zeugen melden und hat eine kleine Belohnung ausgelobt.
Zu einer Fahrerflucht kam es in der Nacht von Freitag, 5., auf Samstag, 6. Dezember, im Ortsteil Winzenheim. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte mit seinem Fahrzeug einen in der Genheimer Straße parkenden Mazda Hybrid. „An beiden Türen auf der Fahrerseite entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro“, informiert Michael Tryankowski, ein guter Bekannter der geschädigten 66-jährigen Autobesitzerin.