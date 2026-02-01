Blaulicht im Kreis Kreuznach Fahrerflucht bis Schlägerei: Polizei im Dauereinsatz Cordula Kabasch 01.02.2026, 15:32 Uhr

i Auf der Bremsscheibe endete die Unfallflucht eines Mannes, der von Martinstein in Richtung Bad Kreuznach fuhr. Polizei Kirn

Das Blaulicht war im Kreis Bad Kreuznach am Wochenende viel zu sehen: Von Fahrerflucht bis zu einer Schlägerei reichten die Polizeieinsätze. In Essenheim im Kreis Mainz-Bingen haben Kinder eine Schreckschusspistole gezückt.

Handfeste Auseinandersetzungen, Flucht vor der Polizei, Teenager, die eine Schreckschusspistole einsetzen: Im Kreis Bad Kreuznach und im angrenzenden Kreis Mainz-Bingen ist es am Wochenende zu etlichen Polizeieinsätzen gekommen.Vom Bremspedal gerutscht ist ein Autofahrer am Freitag, 30.







