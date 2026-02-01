Blaulicht im Kreis Kreuznach
Fahrerflucht bis Schlägerei: Polizei im Dauereinsatz
Auf der Bremsscheibe endete die Unfallflucht eines Mannes, der von Martinstein in Richtung Bad Kreuznach fuhr.
Polizei Kirn

Das Blaulicht war im Kreis Bad Kreuznach am Wochenende viel zu sehen: Von Fahrerflucht bis zu einer Schlägerei reichten die Polizeieinsätze. In Essenheim im Kreis Mainz-Bingen haben Kinder eine Schreckschusspistole gezückt.

Lesezeit 3 Minuten
Handfeste Auseinandersetzungen, Flucht vor der Polizei, Teenager, die eine Schreckschusspistole einsetzen: Im Kreis Bad Kreuznach und im angrenzenden Kreis Mainz-Bingen ist es am Wochenende zu etlichen Polizeieinsätzen gekommen.Vom Bremspedal gerutscht ist ein Autofahrer am Freitag, 30.

