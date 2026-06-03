Polizeieinsatz Bad Kreuznach Fahrbahn ist kein Ort für Nickerchen 03.06.2026, 15:07 Uhr

i Polizeieinsatz in Bad Kreuznach: Ein 59-jähriger Mann sorgte für Aufsehen, als er sich wiederholt auf die Fahrbahn legte. Marcus Führer/dpa. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Ein Mann legt sich mitten auf die Straße – und sorgt in Bad Kreuznach für gefährliche Situationen. Warum die Polizei schließlich einschreiten musste und wie der Abend für den 59-Jährigen endete.

Ein 59-jähriger Mann sorgte am Dienstagabend für mehrere Polizeieinsätze – und „bewies dabei eindrucksvoll, dass eine Fahrbahn kein geeigneter Ort für ein Nickerchen ist“, wie die Polizeidirektion Bad Kreuznach in ihrem Bericht schreibt.Mehrere Bürger hatten der Polizei über den Abend hinweg einen Mann gemeldet, der immer wieder auf Straßen unterwegs war und dabei ein eher ungewöhnliches Verständnis der Verkehrsregeln zeigte.







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