Baum kracht auf Pumpwerk Fällung in Kirn geht gründlich schief Sebastian Schmitt 26.02.2026, 17:33 Uhr

i Ein Mobilkran hebt den umgestürzten Baum vom Pumpwerk am Hahnenbach. Sebastian Schmitt

Ein etwa 15 Meter hoher Baum kippt beim Fällen nicht wie vorgesehen. Und das hatte in der Kirner Innenstadt Folgen.

Eine Baumfällung im Auftrag der Deutschen Bahn (DB) ist am Donnerstag an der Bahnbrücke über den Hahnenbach in der Kirner Innenstadt deutlich aus dem Ruder gelaufen. Kurz vor 12 Uhr wollten Forstarbeiter den letzten Stamm vor der Mittagspause fällen. Der etwa 15 Meter hohe Baum kippte jedoch nicht wie vorgesehen: Mit einem kräftigen Rumms zertrümmerte er eine Straßenlaterne und krachte auf das Hochwasser-Pumpwerk der Stadt Kirn.







