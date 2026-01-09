Fällt die Bad Sobernheimer Johanniskirmes 2026 aus?

Veranstaltungsaus in Bad Sobernheim: Warum die Johanniskirmes und der Osterkrammarkt dieses Jahr ausfallen müssen, erklärt Bürgermeister Roland Ruegenberg. Er fühlt sich von der Bürokratie erdrückt.
Lesezeit 2 Minuten
In Bad Sobernheim werde es in diesem Jahr aller Voraussicht nach weder einen Osterkrammarkt noch die Johanniskirmes geben – darüber informiert Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg in einer Pressemitteilung. Der Stadtrat habe in seiner Sitzung am 17. Dezember auf eigene Initiative zwei Beschlüsse gefasst, die es unmöglich machten, als Stadt geplante Veranstaltungen durchzuführen, führt Ruegenberg aus.