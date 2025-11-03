Haushaltsberatungen beginnen Fällt das Minus im Kreuznacher Stadtetat geringer aus? 03.11.2025, 06:00 Uhr

i Das kalkulierte Minus im Kreuznacher Stadthaushalt für 2026 fällt möglicherweise um 2 bis 3 Millionen Euro geringer aus. Hendrik Schmidt/dpa

Der Fehlbetrag im Stadthaushalt 2026 fällt möglicherweise um 2 bis 3 Millionen Euro geringer aus. Diese gute Nachricht konnte Kämmerer Thomas Blechschmidt am Donnerstag im Stadtrat mitteilen. Aktuell liegt das Minus bei etwa 5 Millionen Euro.

Kaum war die Beigeordnetenwahl vorüber, wurde die Bad Kreuznacher Stadtratssitzung nach einer kurzen Unterbrechung fortgesetzt. Und da konnte Bürgermeister und Kämmerer Thomas Blechschmidt (CDU) den Stadtratsmitgliedern im Vorfeld der anstehenden dreitägigen Etatberatungen von Dienstag bis Donnerstag, 4.







Artikel teilen

Artikel teilen