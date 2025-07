Paukenschlag: Der Facharzt für Innere und Allgemeinmedizin des conMedico MVZ gGmbH mit Sitz in Lauterecken, Dr. Markus Heil, wird das MVZ am 31. August auf eigenen Wunsch verlassen. Das gibt das Landeskrankenhaus AöR mit Sitz in Andernach in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Geschäftsführer des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ), Frank Litterst, erklärt dazu: „Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die hausärztliche Versorgung weiter sicherzustellen. Aus diesem Grund werden wir die frei werdende Stelle schnellstmöglich über die Kassenärztliche Vereinigung ausschreiben und uns parallel dazu nach Kräften dafür einsetzen, die Nachbesetzung zu gewährleisten. Hierzu befinden wir uns bereits in Gesprächen. Der hausärztliche Sitz in Meisenheim ist davon nicht betroffen, er wird unverändert von Frau Dr. Helm weitergeführt.“ Gleichzeitig spricht Litterst Heil Lob und Dank aus: „Ich bedauere den Weggang von Herrn Dr. Heil sehr und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel Glück und Erfolg für die neue Herausforderung, die er annehmen wird. Zugleich bedanke ich mich bei ihm für die Jahre seiner Tätigkeit im MVZ.“

Meisenheimer Praxis Helm bleibt

Der Sprecher der Bürgerinitiative Gesundheitszentrum Glantal (BI GZG), Dietmar Kron, sieht die Entscheidung des Hausarztes als Folge der Unsicherheit beim MVZ-Träger, Landeskrankenhaus (LKH) AöR, das nicht nur das Meisenheimer Krankenhaus und die Pflegeschule, sondern auch die hausärztlichen Sitze des MVZ in Meisenheim und Lauterecken verkaufen wollte. Während es beim Krankenhaus und der Pflegeschule am Ende des Interessenbekundungsverfahrens keinen Interessenten mehr gab, stand für das MVZ ein privater Investor parat, der im Meisenheimer Verwaltungsgebäude ein MVZ errichten wollte. Nachdem auch dieses Vorhaben nicht zustande kam, kündigte das LKH an, das GZG und das MVZ weiterzuführen. Es gab Gespräche mit Dr. Inge Helm (Meisenheim) und Dr. Markus Heil (Lauterecken), deren Ergebnis das LKH und der Geschäftsführer des MVZ, Frank Litterst, gestern mitteilten. Demnach bleibt Dr. Inge Helm mit der Praxis in Meisenheim beim MVZ, Heil, der sich zu einer Anfrage des Oeffentlichen Anzeigers nicht äußern wollte, hat zum 31. August 2025 gekündigt.

Dies bedauert die BI. Kron schreibt dazu: „Jetzt ist genau das eingetreten, was wir befürchtet hatten und was unbedingt hätte vermieden werden müssen. Infolge des vom Landeskrankenhaus angeleierten Verkaufs an einen privaten Investor, der letztlich gescheitert ist, steht die hausärztliche Versorgung in Lauterecken möglicherweise vor dem Aus. Der dortige Hausarzt Dr. Markus Heil hat nach unseren Informationen angekündigt, aufgrund der unsicheren Perspektiven im landeskrankenhauseigenen conMedico-MVZ seinen Vertrag zu kündigen und in einer anderen Region hausärztlich tätig zu werden. Für seine mehr als 1000 Patientinnen und Patienten ist das ein echter Schock.“

Fragen an die Geschäftsführung des Landeskrankenhauses

Die Verantwortung für diese Entwicklung trage die Geschäftsführung des LKH, die es offensichtlich nicht verstanden habe, Heil eine sichere Perspektive in Lauterecken zu bieten. „Nach unseren Informationen hat sich Herr Heil in der Region wohlgefühlt, sah jetzt aber infolge der Turbulenzen beim MVZ-Träger wohl keine langfristige Perspektive mehr. Wir haben als Bürgerinitiative viele positive Rückmeldungen bekommen, die die Zufriedenheit und Dankbarkeit der Menschen in der Region für seine Arbeit zum Ausdruck bringen“, so BI-Sprecher Dietmar Kron.

Jetzt stehe der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses, Dr. Alexander Wilhelm, in der Verantwortung, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für Dr. Heil zu finden, damit die hausärztliche Versorgung in der Region nicht untergehe. Folgende Fragen richtet Kron an die Geschäftsführung: „Warum haben Sie diese Kündigung nicht verhindern können? Wie geht es weiter, was ist Ihr Plan? Welche Aktivitäten haben Sie bereits in die Wege geleitet? Können Sie garantieren, dass dem zweiten Hausarztstandort in Meisenheim nicht das gleiche Schicksal droht?“