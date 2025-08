Geistesgegenwart hatte am Donnerstagnachmittag ein 60-jähriger Firmenchef bewiesen, nachdem sein Transporter in der Herrenstraße in Simmertal explosionsartig in Brand geraten war: Obwohl der Bus bereits in Flammen stand, rollte er das brennende Fahrzeug weg von einem Wohnhaus. Das Gebäude selbst blieb unbeschädigt, die Straße jedoch wurde massiv in Mitleidenschaft gezogen. Der Fahrer selbst erlitt Verbrennungen an den Armen, wurde nach längerer Behandlung durch zwei Notärzte ins Krankenhaus gebracht. Glück im Unglück: Laut Rückmeldung aus der Klinik seien die Verletzungen weniger schlimm als zunächst angenommen.

Simmertals Ortsbürgermeister Michael Zimmermann hatte unmittelbar nach Brandausbruch den VG-Bauhof Kirner Land um Unterstützung gebeten. Der stellvertretende Bauhofleiter Bernd Greber sicherte am Telefon sofort Hilfe zu und begann, erste Maßnahmen zu koordinieren. „Ich habe drei Bauhofmitarbeiter angerufen – trotz Feierabend oder Urlaub kamen sie direkt“, berichtet Greber. Noch während der Löscharbeiten organisierte er vor Ort die nötigen Absperr- und Hinweisschilder für die Anwohner, die beruflich oder privat unterwegs waren und nicht mehr in ihre Häuser kamen.

Nach der Bergung des Fahrzeugwracks durch das Abschleppunternehmen Kappler, das bereits von der Polizei Kirn informiert worden war, wurde das wahre Ausmaß der Schäden sichtbar: „Der Asphalt auf rund 30 Quadratmetern wurde durch die extreme Hitze schwer beschädigt – die obere Deckschicht ist verbrannt, sogar Gummireste der Reifen haben sich eingebrannt. Hier muss großflächig abgefräst und neu asphaltiert werden“, so Greber. Auch die Ölspurbeseitiger der Firma Bott und Achim Goldschmidt von den VG-Werken, der sich um Spülung und Reinigung des Kanalsystems kümmerte, waren direkt im Einsatz. Mit Radlader und Traktor wurden verbrannte Kfz-Teile und Gummireste entfernt.

Auch angrenzende Grundstücke blieben nicht unversehrt: Hoftore, Sträucher, Bäume und gepflasterte Flächen wurden durch Hitze und Löschschaum beschädigt. Dank der raschen und koordinierten Zusammenarbeit aller Helfer konnte der Verkehr gegen 20 Uhr wieder eingeschränkt freigegeben werden.