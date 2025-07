Dramatischer Einsatz in Simmertal: Ein brennender Handwerkerbus und ein mutiger Schritt führten zu erheblichen Verletzungen. Was steckt hinter der Explosion?

Ein dramatischer Einsatz hat am Dienstagnachmittag die Gemeinde Simmertal erschüttert: Gegen 15.21 Uhr wurden die Feuerwehren aus Simmertal und Hochstetten-Dhaun zu einem brennenden Handwerkerbus in der Herrenstraße alarmiert. Der Einsatz wurde unter der Leitung von Markus Schlarb koordiniert. Zuvor hatte eine Handwerksfirma auf einem Privatgrundstück mit Hochdruckreinigern den Hof und Garten gesäubert. Die Geräte – darunter auch Aggregate und Kraftstoffkanister – lagen im Inneren des Firmenfahrzeugs. Plötzlich kam es zu einer Verpuffung, der Transporter geriet explosionsartig in Brand. Der 60-jährige Firmenchef zögerte nicht: Obwohl der Bus bereits in Vollbrand stand, setzte er sich ans Steuer und fuhr das brennende Fahrzeug vom Wohnhaus weg – vermutlich, um das Gebäude vor dem Feuer zu schützen.

i Feuerwehrleute löschen den brennenden Handwerkerbus in Simmertal, der nach einer Explosion in Flammen stand. Sebastian Schmitt

Dabei erlitt er wohl schwere Verbrennungen und atmete Rauchgase ein. Der Rettungshubschrauber Christoph 66 wurde umgehend angefordert und brachte den Schwerverletzten in eine Spezialklinik. Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz mit speziellem Löschmittel. Der Bus brannte vollständig aus. Auch angrenzende Gärten wurden beschädigt, der Straßenbelag schmolz durch die enorme Hitze. Die Verbandsgemeindewerke wurden hinzugezogen, da sich Öl und Löschschaum über einen Gully in die Kanalisation ausbreiteten. Das beherzte Eingreifen des Mannes rettete zwar das Wohnhaus – doch der Preis war hoch. Die Polizei Kirn schätzt den Sachschaden auf rund 50.000 Euro. Das Fahrzeug brannte komplett aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.