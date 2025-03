25 Jahre lang leitete Angela Nestler-Zapp die Geschicke der Museen im Rittergut Bangert. Wer so lange die Verantwortung hierfür trägt dem hängen das Museum Schlosspark, seine Geschichte und die dort einst lebenden Menschen besonders am Herzen. Das Ergebnis schlägt sich in ihrem Buch „Vom Burgmannenhaus zum Kulturviertel" nieder, das am Freitag vorgestellt wurde.

Einen Tag später nutzte ihr Nachfolger Marco van Bel ihren Vortrag zum Werk der Künstlerin Ida Paulin (geboren 1880 in Augsburg und verstorben 1955 in Bad Münster am Stein) um nochmals für das aus seiner Sicht kurzweilige Buch Werbung zu machen. Ida Paulin gehörte zwar nicht zu den einstigen Bewohnern des Schlosses, dennoch ist sie nach 2003 ein zweites Mal Thema einer spektakulären Ausstellung im Schlossparkmuseum. Paulin war eine bedeutende Vertreterin der Glaskunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Werk der Glaskünstlerin Paulin erlebt Renaissance

Dennoch war ihr Werk lange Zeit vergessen und wurde erst zu Beginn dieses Jahrhunderts wieder entdeckt. Initialzündung war eben die erste Ausstellung zu dieser Künstlerin, die 2003 im Museum Schlosspark unter der Ägide von Nestler-Zapp präsentiert wurde. Diese Ausstellung und die Ausstellung „Ida Paulin - Glaskunst made in Augsburg" im Schaezlerpalais Augsburg von September 2023 bis Mai 2024 hat das Interesse einer breiten Öffentlichkeit an dieser selbstbewussten Frau stark gefördert.

Die ehemalige Museumsleiterin, die heute mit ihrem Mann Bodo Zapp in Augsburg lebt, ist eine profunde Kennerin des Menschen Ida Paulin und ihres Werkes. Wobei nur Bruchstücke ihrer Werke erhalten sind, denn ihr Atelier in Augsburg ging in den Bombennächten 1944 vollends in Flammen auf. Was allerdings vorhanden ist, das unterstreicht, wie vielseitig Ida Paulin war, die sich im stark männlich geprägten wilhelminischen Deutschland durchsetzte. Von eben dieser starken Frau und ihrem Werk wusste Nestler-Zapp zu berichten.

Konservatismus des Dritten Reichs erschlägt alles

Die heute so geschätzte Glaskünstlerin widmete sich zunächst der Malerei. Darüber hinaus dekorierte sie Porzellan, fertigte Entwürfe für Batiken und Stickereien, entwarf Postkarten und Schmuck. Der Schwerpunkt ihres künstlerischen Werks lag jedoch auf der Glaskunst. Zu ihrem umfangreichen Oeuvre gehören Gebrauchsgläser in ungewöhnlichen Formen, die teils von ihr selbst entworfen und mit fantasievollen farbigen Dekoren versehen wurden. Das Spektrum ihrer Glasschöpfungen reicht vom Jugendstil über die Art déco und das Bauhaus bis hin zum Konstruktivismus – Kunstrichtungen, die während des „Dritten Reichs“ einem Konservativismus weichen mussten, der bis in die Nachkriegszeit fortwirkte. Nestler-Zapp untermauerte, wie wichtig für das künstlerische Schaffen von Ida Paulin die zweimal jährlich stattfindende Leipziger Messe war. Die Internationalität der Messe und der persönliche Kontakt zu Unternehmern eröffneten vielfältige Absatzmöglichkeiten bis hin in die USA.