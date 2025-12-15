Westwind-Debüt in Kreuznach Exklusive Premiere des Thrillers von der Nahe Sebastian Schmitt 15.12.2025, 14:00 Uhr

i Teamgeist pur: Das „Westwind“-Kernteam im Cineplex – Planung, Dreh, Schnitt und Premiere als Gemeinschaftsleistung. Sebastian Schmitt

Ein spannender Thriller mit dem Hintergrund des Kirner Lands und vor allem vielen lokalen Sponsoren, Statisten und Schauspielern – das ist der Film „Westwind“, der nun im Kreuznacher Cineplex als Premiere gezeigt wurde. Und es kamen Hunderte.

Glanz, Gänsehaut und ganz viel Ehrenamt: Punkt 10 Uhr öffnete das Cineplex Bad Kreuznach am Samstagvormittag exklusiv für Darsteller, Unterstützer, Sponsoren und Freunde des Filmprojekts „Westwind – Dark Shadows“. Mehr als 450 Gäste kamen – viele in feinster Abendgarderobe – und machten das festlich geschmückte Foyer für ein paar Stunden zur Premiere-Meile aus dem Kirner Land.







Artikel teilen

Artikel teilen