Auf brutale Weise kam im vergangenen Herbst eine 66-Jährige in einem Keller in Bad Kreuznach ums Leben. Am ersten Prozesstag schweigt der Angeklagte, der seine Ex-Partnerin aus Habgier getötet haben soll.
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Auf brutale Weise kam am 15. Oktober vergangenen Jahres eine 66-jährige Bad Kreuznacherin im Kellerabteil ihrer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße ums Leben. Sie wurde durch Schläge auf ihren Kopf mit einem Hammer und einer Rohrzange getötet. Jetzt muss sich ihr ehemaliger Lebensgefährte, ein 70-Jähriger, vor dem Landgericht für die Tat verantworten.