Prozess in Bad Kreuznach Ex-Lebensgefährtin aus Geldgier ermordet? Christine Jäckel 16.04.2026, 13:46 Uhr

i Der 70-Jährige Ex-Partner einer Bad Kreuznacherin, die im Oktober 2025 auf brutale Art getötet wurde (rechts, neben seinem Anwalt Johannes Hollinka), muss sich wegen des Vorwurfs des Mordes vor dem Landgericht verantworten. Christine Jäckel

Auf brutale Weise kam im vergangenen Herbst eine 66-Jährige in einem Keller in Bad Kreuznach ums Leben. Am ersten Prozesstag schweigt der Angeklagte, der seine Ex-Partnerin aus Habgier getötet haben soll.

Auf brutale Weise kam am 15. Oktober vergangenen Jahres eine 66-jährige Bad Kreuznacherin im Kellerabteil ihrer Wohnung in der Richard-Wagner-Straße ums Leben. Sie wurde durch Schläge auf ihren Kopf mit einem Hammer und einer Rohrzange getötet. Jetzt muss sich ihr ehemaliger Lebensgefährte, ein 70-Jähriger, vor dem Landgericht für die Tat verantworten.







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