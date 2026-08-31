Am Landgericht Bad Kreuznach Ex-Erzieher wegen Missbrauchs von Patientin verurteilt Christine Jäckel 31.08.2026, 17:00 Uhr

i Einen 49 Jahre alten ehemaligen Erzieher verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten. Christine Jäckel

Vier Jahre und neun Monate Haft für einen 49-Jährigen aus VG Wörrstadt. Der Erzieher unterhielt ein Verhältnis mit einer 16-Jähriger Klientin in der Therapieeinrichtung, in der er arbeitete, und überließ ihr ein süchtig machendes Medikament.

In einer sprachheiltherapeutischen Einrichtung in Alzey begann im Januar 2021 das Liebesverhältnis zwischen einem 49 Jahre alten Erzieher und einer damals 16 Jahre alten Patientin mit ersten Zärtlichkeiten. Den 49-jährigen Saulheimer verurteilte das Landgericht Bad Kreuznach jetzt wegen Missbrauchs von Schutzbefohlenen und der Abgabe von Betäubungsmitteln an Minderjährige zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und neun Monaten.







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