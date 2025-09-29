Der überraschende Rücktritt von Christdemokrat Axel Hill hat eine weitere Überraschung zur Folge: Für Hill rückt FPD-Mann Ewald Plew in den Bad Sobernheimer Stadtrat nach und ist nun Teil der CDU-Fraktion.
Lesezeit 2 Minuten
Der „Neue“ im Bad Sobernheimer Stadtrat ist ein alter Bekannter: FDP-Mann Ewald Plew ist für den ausgeschiedenen CDU-Fraktionschef Axel Hill nachgerückt und wurde in der jüngsten Ratssitzung von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) mit Handschlag verpflichtet.