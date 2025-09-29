FDP-Mann in der CDU-Fraktion Ewald Plew rückt für Axel Hill in Sobernheimer Rat nach 29.09.2025, 10:24 Uhr

Der „Neue“ im Bad Sobernheimer Stadtrat ist ein alter Bekannter: FDP-Mann Ewald Plew ist für den ausgeschiedenen CDU-Fraktionschef Axel Hill nachgerückt und wurde in der jüngsten Ratssitzung von Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg (WG Ruegenberg) mit Handschlag verpflichtet.







