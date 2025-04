Passend zu ihren neuen Namen können die zum Liebenzeller Gemeinschaftsverband gehörenden Christen der Gemeinde „Die 111“ jetzt die Einweihung ihres neuen Gemeindezentrums im Schwabenheimer Weg 111 feiern.

Bislang in der Viktoriastraße beheimatet, wurden die dortigen Räumlichkeiten einfach zu eng, informiert Pastor Uwe Feil. Dazu kam, dass die Liebenzeller Gemeinde 2018 mit der evangelischen Stadtmission fusionierte, die ebenfalls ihr Gebäude in der Kannengasse aufgegeben hat. Mit dem Kauf der Immobilie am Schwabenheimer Weg, die zuvor der Firma Aktiv Optik gehörte, haben die evangelischen Christen die für ihre rege Gemeindearbeit optimale Heimstatt gefunden, betont Pastor Feil.

Gottesdienste auf dem Flur sind vorüber

Seit 2020 erfolgte der Umzug schrittweise, während gleichzeitig die Renovierungen der Räumlichkeiten und des Außengeländes auf dem rund 1000 Quadratmeter großen Areal erfolgten. Diese sind nun weitgehend abgeschlossen, und die in den letzten Jahren noch provisorisch in den Fluren des Gebäudes durchgeführten Gottesdienste gehören endgültig der Vergangenheit an. Jetzt können die Christen in dem für 200 Personen ausgelegten, großen Gottesdienstsaal feiern. Hier sind unter anderem am Rande der großen Bühne die notwendigen Musikinstrumente für eine die Gottesdienste und andere Veranstaltungen begleitende Band fest installiert.

Neben einer Küche und Lagerräumen sind im Gemeindezentrum gut ausgestattete Jugend- und Kinderräume eingerichtet, die für die besonders rege Jugendarbeit der Gemeinde „Die 111“ optimale Bedingungen schaffen, erläutert Ingolf Becker, bei der Gemeinde zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Auch Familien würden bestens betreut, für die es unter anderem einen Raum für die Krabbelgruppe gebe. Ebenso biete die Gemeinde Angebote für Senioren, betont Frank Memmesheimer, ehrenamtlicher Leiter des neuen Zentrums. „Wir wollen Begegnung fördern“, erläutert Pastor Feil. Dazu diene auch das Begegnungscafé, das wie alle anderen Räume des Hauses natürlich barrierefrei zugänglich sei, ebenso wie die sanitären Anlagen, betont Feil. Zudem sind im Gemeindezentrum Büros und ein Besprechungsraum vorhanden. „Im Außengelände können im Sommer die Menschen bei einem Kaffee zusammensitzen, und auch eine Grillecke wollen wir noch einrichten“, informiert Feil.

1,9 von 2,7 Millionen Euro finanziert

Viele freiwillige Arbeitsstunden leisteten die fleißigen Helfer der rund 100 Mitglieder zählende Gemeinde „Die 111“ in ihrem neuen Zentrum ab, das sich ausschließlich aus Spenden finanziert. „Von den Kosten in Höhe von rund 2,7 Millionen Euro haben wir bislang 1,9 Millionen Euro finanziert“, berichtet Feil, der sich natürlich dankbar für alle Helfer und Spender zeigt, die das Bauprojekt sowie die Gemeindearbeit unterstützen. Diese fußt ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement. Einzig die Pastoren Uwe Feil und Jugendpastor Michael Schnebel agieren hauptamtlich. Daneben engagierten sich rund 70 Christen regelmäßig und sehr engagiert im Gemeindeleben, würdigt Feil.

„Mit dem neuen Gemeindezentrum wollten wir ein Begegnungszentrum in Bad Kreuznach schaffen, wo Menschen aller Generationen ihre Heimat finden. Egal welcher kultureller, sozialer und religiöser Herkunft, hier sind alle Besucher jederzeit herzlich willkommen“, betont Feil.

Sponsorenlauf und Tag der offenen Tür

Für den Sponsorenlauf am Donnerstag, 1. Mai, von 12 bis 14 Uhr sind noch spontane Teilnehmer herzlich eingeladen. Diese können anschließend bei der großen Tombola attraktive Preise gewinnen.

Am Wochenende des 10. und 11. Mai wird das Gemeindezentrum offiziell eingeweiht. Dazu laden die Christen am Samstag von 10 bis 16 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Ebenso am Sonntag zum Gottesdienst um 10.30 Uhr. An beiden Tagen gibt es vielfältige Spielangebote für Kinder. Zudem ist mit Grillspezialitäten und vegetarischen Speisen für das leibliche Wohl bestens gesorgt.

