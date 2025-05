Bei Bauarbeiten am Nahedamm in Gensingen wurde am Mittwoch eine Weltkriegsbombe gefunden. Am Donnerstag werden seit 7 Uhr 3000 Anwohner evakuiert, die Entschärfung ist ab 14 Uhr geplant. Schulen, Kindergärten, Supermärke und MVZ bleiben geschlossen.

Gensingen. Bei Bauarbeiten an der Nahe in Gensingen wurde bei Arbeiten zur Ertüchtigung des Nahedamms eine 500 Kilogramm schwere Bombe aus dem ersten Weltkrieg gefunden. Im Umkreis um den Fundort an der Brücke von Gensingen nach Langenlonsheim werden rund 3000 Menschen evakuiert, teilte Pressesprecher Bardo Faust am Mittwochabend mit. Das betreffe einen großen Teil von Gensingen, einen kleinen Teil von Grolsheim, das Gewerbegebiet Gensingen und ein Teil des Gewerbegebietes Langenlonsheim im Nachbarlandkreis Bad Kreuznach. Der Kampfmittelräumdienst sei bereits vor Ort.

Betroffene Straßen: VG-Homepage gibt Auskunft

Aus Sicherheitsgründen muss vor der Entschärfung ein Radius von 1000 Metern rund um den Fundort evakuiert sein, so der Pressesprecher. Welche Straßen betroffen sind, ist laut Faust auf der Homepage der Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen aufgelistet (https://www.sprendlingen-gensingen.de). Die Straßen in diesem Gebiet werden nach einer aktuellen Pressemitteilung am Donnerstag ab 7 Uhr gesperrt. Ab diesem Zeitpunkt startet auch die Evakuierung, die anders als ursprünglich angekündigt, erst bis 9 Uhr abgeschlossen sein muss.

Noch am Abend wurde die Nahetalhalle in Grolsheim hergerichtet, um die Menschen dort unterzubringen, sollten sie keine andere Möglichkeit haben. Ab 14 Uhr soll mit der Entschärfung der Bombe begonnen werden. Die Entschärfung könne erst dann erfolgen, wenn mit Sicherheit feststeht, dass sich im Evakuierungsbereich keine Personen mehr aufhalten, betonte Faust. Einsatzkräfte von Ordnungsbehörde, Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz werden vor der Entschärfung bis um 12 Uhr den Evakuierungsbereich kontrollieren. „Es ist nicht absehbar, wie lange die Arbeiten dauern und die Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren können“, sagt er.

i Bei Bauarbeiten am Nahedamm in Gensingen wurde eine Weltkriegsbombe gefunden. Edgar Daudistel

Schulen, Kindergärten, Supermärkte und das MVZ bleiben geschlossen. Die Bevölkerung wurde am Mittwochabend durch die Feuerwehr und Polizei mit Lautsprecherdurchsagen informiert. Die Landstraße L 242 ist von der Kreuzung der L 400 bis zu Nahebrücke bereits seit Mittwoch vollständig gesperrt, ebenso die Radwege.

Blutproben können nicht abgeholt werden

Kurz nach 7 Uhr am Donnerstagmorgen läuft der Verkehr in der Gemeinde Gensingen normal. Busse fahren noch, die Menschen gehen zur Arbeit und zur Schule. In der Hausarztpaxis Dr. Weber in der Bahnhofsstraße wurden die Patienten, die zur Blutabnahme kamen, wieder weggeschickt. „Die Blutproben können nicht abgeholt werden“, sagt eine Arzthelferin. Die Feuerwehr fährt durch die Straßen und informiert die Bürger, dass die Wohnungen bis 9 Uhr geräumt werden müssen. Eine Einwohnerin informiert einen Feuerwehrmann darüber, dass hier eine behinderte Frau lebe, die nicht weiß, wie sie wegkommen soll, und sie sei sehr aufgeregt. Im Seniorenheim Azurit werden ältere Menschen untergebracht, heißt es aus zuverlässiger Quelle.