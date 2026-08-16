Vogel in Notlage befreit Eule aus Zaun bei Waldböckelheim gerettet 16.08.2026, 21:00 Uhr

i Die Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim hat eine Eule aus einer misslichen Lage befreit. Rouven Ginz

Beim Ausritt entdeckt eine Reiterin ein verfangenes Tier und alarmiert die Feuerwehr. Wie der Einsatz verlief und warum der angekündigte Regen den Einsatzkräften Hoffnung macht, lesen Sie hier.

Eine Eule hat sich am Sonntagnachmittag, 16. August, in einem Zaun der Freiflächensolaranlage zwischen Waldböckelheim und Oberstreit verfangen. Das Tier blieb mit dem linken Flügel im Zaun stecken und konnte sich nicht selbst befreien, wie die Freiwillige Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärt.







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