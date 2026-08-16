Vogel in Notlage befreit
Eule aus Zaun bei Waldböckelheim gerettet
Die Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim hat eine Eule aus einer misslichen Lage befreit.
Die Freiwillige Feuerwehr Rüdesheim hat eine Eule aus einer misslichen Lage befreit.
Rouven Ginz

Beim Ausritt entdeckt eine Reiterin ein verfangenes Tier und alarmiert die Feuerwehr. Wie der Einsatz verlief und warum der angekündigte Regen den Einsatzkräften Hoffnung macht, lesen Sie hier.

Lesezeit 1 Minute
Eine Eule hat sich am Sonntagnachmittag, 16. August, in einem Zaun der Freiflächensolaranlage zwischen Waldböckelheim und Oberstreit verfangen. Das Tier blieb mit dem linken Flügel im Zaun stecken und konnte sich nicht selbst befreien, wie die Freiwillige Feuerwehr in einer Pressemitteilung erklärt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren