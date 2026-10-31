Am 8. November wird gewählt Eugen Krax möchte Bürgermeister von Meisenheim werden Roswitha Kexel 31.10.2026, 18:00 Uhr

i Eugen Krax will Nachfolger von Reinhold Rabung werden und stellt sich als Bürgermeisterkandidat der Stadt Meisenheim zur Wahl. Weitere Bewerber gibt es nicht. Sein Appell an die Bürger der Glanstadt lautet: „Gehen Sie am 8. November wählen." Patric Dressel

Eugen Krax möchte Bürgermeister der Stadt Meisenheim werden. Am 8. November wird gewählt. Nicht nur die Innenstadtentwicklung sieht Krax als wichtig an, sondern auch die historische Altstadt und die Wohn- sowie Gewerbegebiete.

Der amtierende Stadtbürgermeister Reinhold Rabung beendet seine Amtszeit zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch (wir berichteten). Bereits bei seiner Wahl im August 2024 hatte er angekündigt, nicht die volle Amtszeit ausschöpfen zu wollen. Daher ist nun eine Neuwahl erforderlich, in der ein Nachfolger ermittelt wird.







Artikel teilen

Artikel teilen