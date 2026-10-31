Eugen Krax möchte Bürgermeister der Stadt Meisenheim werden. Am 8. November wird gewählt. Nicht nur die Innenstadtentwicklung sieht Krax als wichtig an, sondern auch die historische Altstadt und die Wohn- sowie Gewerbegebiete.
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Der amtierende Stadtbürgermeister Reinhold Rabung beendet seine Amtszeit zum 31. Dezember 2026 auf eigenen Wunsch (wir berichteten). Bereits bei seiner Wahl im August 2024 hatte er angekündigt, nicht die volle Amtszeit ausschöpfen zu wollen. Daher ist nun eine Neuwahl erforderlich, in der ein Nachfolger ermittelt wird.