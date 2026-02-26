Kirner Haushalt 2026 Etat mit zwei Millionen Minus beschlossen Robert Neuber 26.02.2026, 21:00 Uhr

i Der Etat 2026 sieht für das Kirner Land nicht rosig aus... Gerhard Ledwinka. magele-picture - stock.adobe.com

Der Haushalt für das Jahr 2026 wurde im Verbandsgemeinderat beschlossen. Doch das Defizit von gut zwei Millionen Euro sorgte bei vielen Ratsmitgliedern für Stirnrunzeln, und es gab auch kein feierliches Durchwinken.

Die Enttäuschung war Bürgermeister Thomas Jung anzumerken, nachdem die Abstimmung zum Haushalt 2026 am Dienstagabend ohne Jubel und Applaus beendet worden war. Das Stimmergebnis war frustrierend: Es gab zwar 13 Befürworter des mit 2,05 Millionen Euro defizitären Haushalts, aber doch acht Nein-Stimmen, und sechs weitere Ratsmitglieder wollten weder Ja noch Nein sagen, sie enthielten sich des Votums.







