Bei Fimo denken wohl die meisten nicht zuerst an Schmuck, sondern an Bastelnachmittage aus Kindertagen. Doch Esther Krebs aus Fürfeld gestaltet aus dem Material professionelle und individuelle Ohrringe, die ebenso kreativ wie persönlich sind.
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Federleichte, geschmackvolle und kreative Statement-Ohrringe gestaltet Esther Krebs – und zwar aus Polymerton, einer Modelliermasse, die im Ofen gehärtet wird und die viele unter dem Namen Fimo kennen. Die Kommunikationsdesignerin aus Fürfeld hat sich damit selbstständig gemacht und verkauft ihre Unikate auf Märkten und über Instagram.