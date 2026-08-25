Fimo-Schmuckdesign aus Fürfeld
Esther Krebs: Ohrringe zu kreieren ist fast wie Backen
Auf Märkten kommt die Fürfelderin Esther Krebs mit den Kundinnen ins Gespräch. So erfährt sie auch, welche Farbkombinationen sie
Auf Märkten kommt die Fürfelderin Esther Krebs mit den Kundinnen ins Gespräch. So erfährt sie auch, welche Farbkombinationen sie mögen.
Karin Zimmermann/Momente in Bildern. Karin ZImmermann

Bei Fimo denken wohl die meisten nicht zuerst an Schmuck, sondern an Bastelnachmittage aus Kindertagen. Doch Esther Krebs aus Fürfeld gestaltet aus dem Material professionelle und individuelle Ohrringe, die ebenso kreativ wie persönlich sind.

Lesezeit 3 Minuten
Federleichte, geschmackvolle und kreative Statement-Ohrringe gestaltet Esther Krebs – und zwar aus Polymerton, einer Modelliermasse, die im Ofen gehärtet wird und die viele unter dem Namen Fimo kennen. Die Kommunikationsdesignerin aus Fürfeld hat sich damit selbstständig gemacht und verkauft ihre Unikate auf Märkten und über Instagram.
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