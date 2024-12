Kochen für 149 Leckermäuler Essen á la Birkenbergstrolche ist die Erfolgsgeschichte 26.11.2024, 13:00 Uhr

i Kita-Leiterin Kerstin Wagner und ihre Stellvertreterin Julia Schlich haben mit Hauswirtschafterin Caroliné Donsbach und Ortsbürgermeister Frank Bellmann in der Mensa der Kita Birkenbergstrolche Platz genommen (von links nach rechts). Christine Jäckel

Von 12 auf 149 hat sich die Zahl der Teilnehmer am Mittagessen in der Roxheimer Kita Birkenbergstrolche in 20 Jahren gesteigert. Hauswirtschafterin Caroliné Donsbach hat schon für die Eltern heutiger Kitakinder gekocht.

Am 2. November 2004 startete die Mittagsverpflegung in der Roxheimer Kita Birkenbergstrolche. „Kartoffeln mit Bratwurst und Erbsen-Karottengemüse“, erinnert sich Hauswirtschafterin Caroliné Donsbach an das erste Menü. Sie war damals selbst Mutter eines Kita-Kindes, wurde von Alt-Ortsbürgermeister Reinhold Bott auf dem kurzen Dienstweg angesprochen und für den Job engagiert.

