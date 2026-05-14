Esel sind nicht nur interessante Tiere, sondern auch sensibel und sozial. Das lernten die Besucher beim Hoffest der Esel- und Muliherberge in Heimweiler. Die Teilnehmer konnten die Vierbeiner aus nächster Nähe erleben.
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Viel Betrieb, Gespräche und neugierige Blicke: Der Tag des offenen Hofes in der Esel- und Muliherberge von Katja Scherer in der Hauptstraße 81 wurde am Sonntag zu einem schönen Hoffest für Tierfreunde aus der Region. Anlass waren der Weltag des Esels und das 20-jährige Bestehen des Vereins Noteselhilfe, die bundesweit mit Beratungshöfen auf die Bedürfnisse und den Schutz von Eseln aufmerksam macht.