Muliherberge in Heimweiler Esel waren die Attraktion des gemütlichen Hoffests Sebastian Schmitt 14.05.2026, 16:00 Uhr

i Viele Besucher nutzten den Tag des offenen Hofes in Heimweiler, um die Esel aus nächster Nähe zu erleben. Sebastian Schmitt

Esel sind nicht nur interessante Tiere, sondern auch sensibel und sozial. Das lernten die Besucher beim Hoffest der Esel- und Muliherberge in Heimweiler. Die Teilnehmer konnten die Vierbeiner aus nächster Nähe erleben.

Viel Betrieb, Gespräche und neugierige Blicke: Der Tag des offenen Hofes in der Esel- und Muliherberge von Katja Scherer in der Hauptstraße 81 wurde am Sonntag zu einem schönen Hoffest für Tierfreunde aus der Region. Anlass waren der Weltag des Esels und das 20-jährige Bestehen des Vereins Noteselhilfe, die bundesweit mit Beratungshöfen auf die Bedürfnisse und den Schutz von Eseln aufmerksam macht.







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