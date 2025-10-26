Finde den rebellischen Mönch! Escape Church: Luther in der Weinsheimer Kirche suchen 26.10.2025, 11:00 Uhr

i Die evangelische Kirche wird eine Woche lang zum Escape Room. Dieses Mal suchen die Teilnehmer nach Martin Luther. Fabian Hartung

Eine Woche lang ist die evangelische Kirche in Weinsheim ein Rätselraum, eine Escape Church. Die Spieler müssen Martin Luther finden, der sich, nachdem der Kaiser das Wormser Edikt gegen ihn verhängt hat, verbergen muss.

Martin Luther hat sich in Worms geweigert, seine Thesen zu widerrufen – nun wurde er vogelfrei erklärt. Eine geheime Gruppe macht sich auf, ihn zu finden und in Sicherheit zu bringen, bevor ihm etwas zustößt. Doch Luther hat sich versteckt und nur verschlüsselte Hinweise hinterlassen.







