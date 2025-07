Zwei Damen in gesetztem Alter, mit wahrem Gässjer-Hintergrund, sind stocksauer (wollen namentlich nicht genannt werden). Sie leben im Bereich Kreuzstraße-Bastgasse, und jeden Abend können sie dem tobenden Schauspiel auf dem schottrigen Platz zwischen Hasengasse und Bastgasse folgen: Da werden die Ratten munter, die sich mittlerweile in Massen – so jedenfalls berichten es die Anwohnerinnen – im Keller und Boden rund um das Taubenhaus der Stadt angesiedelt haben. Die Viecher fangen an zu wühlen, hüpfen in schlecht verschlossene Mülltonnen, die hinter einer Trennwand zum Parkplatz an der Wand zum Taubenhaus stehen. Die Damen können zig Löcher zeigen, wo es in die Behausungen der Ratten „unter Tage“ geht. An diversen Stellen hat sich der Boden abgesenkt, wahrscheinlich weil untendrunter alles durchbuddelt worden ist. Der Vermieter hat ein Garagentor rundherum mit frischem Beton abgedichtet, weil die Ratten jedes Schlupfloch nutzen, um auf der Suche nach Fressen weiterzukommen.

i Hier haben die Ratten schon mächtig gebuddelt. Die Anwohner versuchen, hier Platten zu legen, damit keine Stolperfallen entstehen. Robert Neuber

Wenn die pelzigen Nager müde werden, dann wuseln sie sich auch gern in die Motorräume der abgestellten Autos. Eine Anwohnerin berichtet, dass sie eine dösende Ratte auf der Batterie liegen sah, als sie die Haube öffnete. Als sie ihr Auto kürzlich zur Werkstatt brachte, habe sie der Mechaniker darauf hingewiesen, dass der Motorraum voll mit Kotresten der Ratten sei. Und das erklärte, warum sie sich das Hanta-Virus einfingen, das ihnen in der Lunge schwer zu schaffen machte. Denn dieses Virus wird über getrocknete Kotreste von Ratten als Staub in die Luft gegeben, wo es dann von Menschen eingeatmet wird. Eben das sei in ihrem Auto geschehen, sagt die Anwohnerin: Die Ratten hätten im Motorraum ihr Geschäft verrichtet, und als die beiden befreundeten Damen dann mal wieder gemeinsam in ihren Gymnastikkurs fuhren, drehten sie im Winter die Heizung auf – und schon war es geschehen, sie wurden beide schwer krank: Hanta-Virus. Das ist schon einige Wochen her, aber eine der beiden Frauen hustet immer noch.

Von Amt zu Amt

Was tun? Die beiden Damen fühlen sich alleine gelassen. Sie habe bei der Stadt das Ordnungsamt angerufen, so eine der beiden Frauen. Dort sei ihr gesagt worden, man sei nicht zuständig, hier müsse das Gesundheitsamt tätig werden. Dort wiederum sei ihr mitgeteilt worden, die zuständige Mitarbeiterin sei in Urlaub, werde sich aber bei ihrer Rückkehr kümmern. Es kam dann der Anruf mit dem Hinweis, das sei doch der Job des städtischen Ordnungsamts ... Die beiden Frauen sind keine hochgebildeten, politischen Streiterinnen. Als sie kürzlich ihre Beschwerde im Stadtrat vorbrachten, war das für sie aufregend und schwer. Reden zu halten, ist nicht ihr Metier.

i Kadaver einer Ratte, der schon einige Tage verwest. Robert Neuber

Also kauften sie einfach selbst Kisten mit Rattengift und stellten sie auf. Diverse Kadaver liegen schon auf dem Schotterparkplatz, verwesen langsam. Kein schöner Anblick, und es duftet nicht gerade nach Chanel. Die beiden Kreuznacherinnen, die wirklich keine Krawallschachteln sind, sondern gesund leben wollen, verstehen nicht, dass ihre Stadt in Sachen Hygiene, Sauberkeit und Ordnung so nachlässig ist. Und sie stellen die Frage, warum es denn unbedingt mitten in der Stadt ein Taubenhaus geben müsse, in dessen Keller sich nun die Ratten niedergelassen hätten. Fakt ist, dass es vor einigen Jahren zu den Refugien für Tauben kam, weil sich diverse Einzelhändler über die „Ratten der Lüfte“ beschwert hatten, die überall ihren Kot hinterließen. Also wurde das Taubenhaus Bastgasse ebenso wie der Pavillon am Zusammenfluss von Ellerbach und Nahe eingerichtet.

Stadt als Eigentümer des Taubenhauses ist in der Pflicht

Da das Taubenhaus städtisches Eigentum ist, muss die Stadt auch die Ursache der Rattenplage beseitigen – so steht es im Infektionsschutzgesetz, Paragraf 17. Aber was die privaten Flächen betrifft, so sind die privaten Eigentümer verpflichtet. Das Gesetz ist glasklar: Behörden haben bei einer drohenden Krankheitsverbreitung Maßnahmen zu ergreifen, gegebenenfalls Fachpersonal einzusetzen – und zur Not könne sogar „ die Vernichtung von Gegenständen angeordnet werden“.