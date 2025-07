Die 235-Einwohner-Gemeinde Schwarzerden geht gut vorbereitet in die zweitägigen Geierlichkeiten zum 700. Geburtstag, die am 19. und 20. Juli gefeiert werden. Los geht es am Samstag, 19. Juli, um 19.30 Uhr, wenn der Schwarzerdener Stefan Fuhr und seine Band „Mei Bänd“ die Gäste unterhalten. Um 22 Uhr unterhalten die „Shakers“ vier Stunden lang ihre Gäste im Festzelt.

Der Sonntag, 20. Juli, beginnt um 9.30 Uhr mit einem Gottesdienst im Festzelt. Dem schließt sich der offizielle Teil an, mit einer Einleitung zum Fest und Grußworten der Landrätin Bettina Dickes und VG-Bürgermeister Thomas Jung. Um 11 Uhr startet die Entdeckertour quer durch den Ort, in dessen Rahmen es auch eine Kinderrallye geben wird.

Die Verlosung findet um 17.30 Uhr im Festzelt statt. Ganztägig findet am Festplatz nicht nur eine Bilderausstellung, sondern auch ein attraktives Kinderprogramm mit Springburg und Bullriding statt. Den Abschluss bildet ein Dämmerschoppen, der um 17 Uhr mit der Winzerkapelle Wallhausen beginnt. Caterer Richard Schönheim verwöhnt an beiden Tagen mit verschiedenen Speisen die Gäste.

Entdeckertour durch den Ort

Ein Highlight stellt die Entdeckertour durch den Ort dar, wo 26 Stationen zu bestaunen sind, wo die Gäste unterhalten werden, wo probiert und gekauft werden kann. Kaffee und Kuchen präsentieren die Landfrauen im Dorfmittelpunkt, die auch in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiern. Die Feuerwehr, der FSV Schwarzerden, der Kultur- und Verschönerungsverein präsentieren sich, aber auch die Landwirtschaft wird ein Thema sein. Einige Höfe stehen offen, unter anderem der Biohof Diener, und an anderer Stelle sitzt eine Spinnerin, welche die Verarbeitung der Wolle zeigt. Alpakas sind zu bewundern, Vierbeiner der Hundeschule Kiltz, und Ponyreiten wird angeboten. Am Keltern von Äpfeln werden nicht nur die kleinen Besucher ihre Freude haben.

„Es soll ein Fest der Begegnung, des Wiedersehens, der Freundschaft und der Freude werden“, stellt Schwarzerdens Ortsbürgermeister Friedrich Kreuzer fest.