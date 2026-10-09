Gesundheitscheck im Naheland
Es wird zugig und frisch – Zeit für die Grippeimpfung
Dr. Anja von Buch als Vorsitzende der Kreisärzteschaft stellt fest: Das gute Wetter hat die Infekte verzögert, doch die Nachfrag
Dr. Anja von Buch als Vorsitzende der Kreisärzteschaft stellt fest: Das gute Wetter hat die Infekte verzögert, doch die Nachfrage nach Grippeimpfungen steigt.
Anja von Buch

Eine Grippeimpfung wird empfohlen, insbesondere bei älteren Menschen und jenen mit chronischen Erkrankungen. Die Vorsitzende der Kreisärzteschaft, Dr. Anja von Buch, erklärt, das schöne Wetter habe die Infekte verzögert, nun aber sei es an der Zeit. 

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Langsam wird es Zeit, an die Grippeimpfung zu denken. Das bestätigt Dr. Anja von Buch als Vorsitzende der Kreisärzteschaft. In ihrer Gemeinschaftspraxis in Winzenheim kommen immer mehr Anfragen an. Man sei dieses Jahr etwas spät dran, so von Buch, aber das sei nachvollziehbar: Das spätsommerliche Herbstwetter habe dafür gesorgt, dass die Intensität der Infekte nicht abrupt zugelegt habe.
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