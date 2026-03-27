Der Weinmarkt an der Nahe gerät ins Wanken: Billigimporte und sinkender Konsum drücken Preise und setzen Betriebe unter Druck. Unklar bleibt, wie die Region ihren Weinbau stabilisieren kann.
Lesezeit 3 Minuten
Der deutsche Weinabsatz schrumpft immer mehr: Junge Leute konsumieren kaum noch Wein, und treue Weinfreunde trinken altersbedingt weniger. Andere Menschen schränken ihren Weinkonsum ein, weil sie durch prohibitionistische Publikationen verunsichert sind, laut denen schon der erste Tropfen Alkohol schädlich sein soll.