Das war 2025: Nahe und Glan Es wird doch tatsächlich etwas fertig gebaut 02.01.2026, 06:00 Uhr

i Der Bottlender-Bau auf dem früheren Mayer-Gelände - heute "Im Herrschaftlichen Garten" - kommt gut voran. Richtfest war im September. Sebastian Schmitt

Jahresrückblick: An diversen Stellen in Kirn wird gebaut, und es ist in Kürze mit bezugsfertigen, neuen Wohnungen und Grundstücken zu rechnen. Aber die bekannten Projekte stehen weiter still...

„Viel planen, noch mehr reden, nix geschieht“ – so giftig begann unser Jahresrückblick für 2023, der am 31. Dezember jenes Jahres veröffentlicht wurde. Hm, wir wollen nun ja nicht unken, aber eben jene Projekte, über die in 2023 so viel debattiert wurde, standen 2025 auch im Fokus.







Artikel teilen

Artikel teilen