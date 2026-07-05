Waldbrand bei Traisen Es loderte nicht im Naturschutzgebiet Robert Neuber 05.07.2026, 12:00 Uhr

i Es brannte im Herrnwald, so nennt sich das Gelände unter dem Funkturm. Das ist aber kein Naturschutzgebiet, wie es medial kolportiert wurde. Robert Neuber

Der Brand auf dem Rotenfels-Plateau betraf kein Naturschutzgebiet, wie es Medien und der Kampfmittelräumdienst darstellten. Das seit 1935 bestehende Naturschutzgebiet Rotenfels findet sich an anderer Stelle.

In der chaotischen ersten Lage am vergangenen Samstag, als es oben auf dem Rotenfels-Plateau brannte, vermeldeten so manche Medien, hier brenne ein ganzes Naturschutzgebiet ab. Der Leiter des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes, Sven Rasehorn, wurde so zitiert: „Wir haben es mit einem Naturschutzgebiet zu tun.







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