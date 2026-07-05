Der Brand auf dem Rotenfels-Plateau betraf kein Naturschutzgebiet, wie es Medien und der Kampfmittelräumdienst darstellten. Das seit 1935 bestehende Naturschutzgebiet Rotenfels findet sich an anderer Stelle.
Lesezeit 1 Minute
In der chaotischen ersten Lage am vergangenen Samstag, als es oben auf dem Rotenfels-Plateau brannte, vermeldeten so manche Medien, hier brenne ein ganzes Naturschutzgebiet ab. Der Leiter des rheinland-pfälzischen Kampfmittelräumdienstes, Sven Rasehorn, wurde so zitiert: „Wir haben es mit einem Naturschutzgebiet zu tun.