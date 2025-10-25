Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Es lebe das Stadtbild: Adiletten und Goethes „Faust“ 25.10.2025, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Friedrich Merz und das „Stadtbild“: Warum der Kanzler diese Woche besonders peinlich auffiel – und was Adiletten mit Goethes „Faust“ zu tun haben. Eine Kolumne über Rhetorik, Vorurteile und die Frage, wer hier eigentlich stört.

Bad Kreuznach. Spannende Tage stehen dieser Tage in unserem schönen Bad Kreuznach ins Haus: Kommenden Donnerstag wählt der Stadtrat den neuen (oder vielleicht den alten?) Zweiten Beigeordneten. Und zuvor wird sich der Kopf über neue Stellen für die Stadtverwaltung zerbrochen.







