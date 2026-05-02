Kolumne „Randnotizen“ vom Chef Es ist Samstag: Besen raus, Straße kehren! Marian Ristow 02.05.2026, 06:00 Uhr

i Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören. Marian Ristow

Bad Kreuznachs Straßen sind voller Müll – doch es gab Zeiten, da packten alle mit an. Eine Erinnerung an samstägliche Pflichten und warum Sauberkeit mehr ist als nur Pflicht: Ein Appell mit Geschichte und Aktualität.

In der jüngsten Kolumne hatte ich mich der offensichtlich voranschreitenden Vermüllung der Bad Kreuznacher Innenstadt gewidmet und sah mich ob der Rückmeldungen bestätigt. Dabei sei erwähnt: Nicht jede Feststellung von Tatsachen beinhaltet immer sofort eine Schuldzuweisung.







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