Kolumne „Randnotizen“ vom Chef
Es ist Samstag: Besen raus, Straße kehren!
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow ist Leiter des Redaktionsverbundes Nahe, zu dem der Oeffentliche Anzeiger und die Nahe-Zeitung gehören.
Marian Ristow

Bad Kreuznachs Straßen sind voller Müll – doch es gab Zeiten, da packten alle mit an. Eine Erinnerung an samstägliche Pflichten und warum Sauberkeit mehr ist als nur Pflicht: Ein Appell mit Geschichte und Aktualität.

Lesezeit 1 Minute
In der jüngsten Kolumne hatte ich mich der offensichtlich voranschreitenden Vermüllung der Bad Kreuznacher Innenstadt gewidmet und sah mich ob der Rückmeldungen bestätigt. Dabei sei erwähnt: Nicht jede Feststellung von Tatsachen beinhaltet immer sofort eine Schuldzuweisung.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerKultur

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