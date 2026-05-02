Bad Kreuznachs Straßen sind voller Müll – doch es gab Zeiten, da packten alle mit an. Eine Erinnerung an samstägliche Pflichten und warum Sauberkeit mehr ist als nur Pflicht: Ein Appell mit Geschichte und Aktualität.
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In der jüngsten Kolumne hatte ich mich der offensichtlich voranschreitenden Vermüllung der Bad Kreuznacher Innenstadt gewidmet und sah mich ob der Rückmeldungen bestätigt. Dabei sei erwähnt: Nicht jede Feststellung von Tatsachen beinhaltet immer sofort eine Schuldzuweisung.