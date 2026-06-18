Gründerzuschuss für Hausärzte Es fehlen noch 5000 Euro von den Bad Sobernheimern Silke Jungbluth-Sepp 18.06.2026, 10:00 Uhr

i Mit 100.000 Euro Gründungszuschuss können ansiedlungswillige Hausärzte an Nahe und Glan in ihre Praxen starten. In Bad Sobernheim wird für die erste Gründerin noch Spendengeld gesammelt. Sebastian Kahnert/dpa. picture alliance/dpa

Rund 20.000 Euro sind im Spendentopf für den Hausarzt-Gründerzuschuss in Bad Sobernheim. Durch die schwierige Wirtschaftslage ist indes ein Großspender abgesprungen und es fehlen noch 5000 Euro. Daher hofft Stadtchef Ruegenberg nun auf die Bürger.

Der Stadt Bad Sobernheim fehlen noch 5000 Euro, um die Kriterien der Bürkle-Stiftung zur Hausarztansiedlung zu erfüllen. Dies teilte Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg auf Anfrage mit. Insgesamt muss die Stadt 25.000 Euro zusteuern.Wie berichtet wollen Kommunalpolitik und Bürkle-Stiftung mit viel Geld ansiedlungswillige Mediziner an Nahe und Glan locken, weil einige alteingesessene Hausärzte in Rente gehen.







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