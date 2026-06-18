Rund 20.000 Euro sind im Spendentopf für den Hausarzt-Gründerzuschuss in Bad Sobernheim. Durch die schwierige Wirtschaftslage ist indes ein Großspender abgesprungen und es fehlen noch 5000 Euro. Daher hofft Stadtchef Ruegenberg nun auf die Bürger.
Lesezeit 2 Minuten
Der Stadt Bad Sobernheim fehlen noch 5000 Euro, um die Kriterien der Bürkle-Stiftung zur Hausarztansiedlung zu erfüllen. Dies teilte Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg auf Anfrage mit. Insgesamt muss die Stadt 25.000 Euro zusteuern.Wie berichtet wollen Kommunalpolitik und Bürkle-Stiftung mit viel Geld ansiedlungswillige Mediziner an Nahe und Glan locken, weil einige alteingesessene Hausärzte in Rente gehen.