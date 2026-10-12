Wingertshäuschen an der Nahe
Es bröselt am Duchrother Gangelsberg 
Das Wingertshäuschen im Duchrother Feuerberg am Gangelsberg.
Das Wingertshäuschen im Duchrother Feuerberg am Gangelsberg.
Robert Neuber

In einer Serie präsentieren wir versteckte, verwitterte oder einfach nur besonders schöne Wingertshäuschen an der Nahe. Über Duchroth thront der Gangelsberg, und in einer brachen Lage des Feuerbergs bröselt ein vergessenes Wingertshäuschen. 

Lesezeit 1 Minute
Es ist unfair. Ausgerechnet ein gammelndes Häuschen im bereits mehrfach als schönes Dorf ausgezeichneten Duchroth zu präsentieren. Aber wir haben eben eine Sympathie für die vergessenen Häuschen ...Der Gangelsberg ist der Hügel, der über Duchroth thront.
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Oeffentlicher AnzeigerWeinbau

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