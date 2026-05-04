Seit 2020 wurde diskutiert, seit 2023 sind Fördermittel zugesagt, doch gebaut wurde die Erweiterung der Hüffelsheimer Kita Zauberwind nicht. Nun sind die Baukosten gestiegen, und die prognostizierte Kinderzahl gesunken. Also wird neu geplant.
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Seit dem Jahre 2020 beschäftigt sich der Gemeinderat bereits mit dem Umbau und der Erweiterung der Kindertagesstätte „Zauberwind“. Ein Architekt erarbeitete einen Planentwurf und die Gemeinde stellte im September 2022 beim zuständigen Landesjugendamt einen Antrag auf Zuwendungen zu den Baukosten.