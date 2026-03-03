Bad Sobernheim steht vor entscheidenden Weichenstellungen: Während die Industriegebiets-Erweiterung unsicher bleibt, setzt die Stadt auf ein zukunftsweisendes Nahwärmeprojekt. Doch der Förster schlägt Alarm – die Rohstoffkrise trifft den Wald hart.
Zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung wurde Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg zu den Fortschritten bei der Erweiterung des Industriegebietes sowie zur Entwicklung und Vermarktung befragt. Seine Antwort: Alle drei Interessenten seien nach Rücksprache mit ihrer Hausbank „abgesprungen“.