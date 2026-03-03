Projekte in Bad Sobernheim Erweiterung des Industriegebiets noch nicht vom Tisch Bernd Hey 03.03.2026, 21:00 Uhr

i Der Stadtrat stimmte den Planungen für ein Bad Sobernheimer Nahwärmenetz auf Basis regenerativer Energieträger zu, so wie es im Bauaussschuss am 10. Februar beraten wurde. Jan Thomas Heß (rechts) vom Projektierer GP Joule stand Rede und Antwort über die weitere Vorgehensweise. Bernd Hey. Bernd Hey.

Bad Sobernheim steht vor entscheidenden Weichenstellungen: Während die Industriegebiets-Erweiterung unsicher bleibt, setzt die Stadt auf ein zukunftsweisendes Nahwärmeprojekt. Doch der Förster schlägt Alarm – die Rohstoffkrise trifft den Wald hart.

Zu Beginn der jüngsten Stadtratssitzung wurde Stadtbürgermeister Roland Ruegenberg zu den Fortschritten bei der Erweiterung des Industriegebietes sowie zur Entwicklung und Vermarktung befragt. Seine Antwort: Alle drei Interessenten seien nach Rücksprache mit ihrer Hausbank „abgesprungen“.







