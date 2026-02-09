Bad Kreuznacher Berufsschüler Erstwähler stellten Politikern auch unbequeme Fragen Cordula Kabasch 09.02.2026, 09:00 Uhr

i Auf der Bühne der Aula in der BBS stellten sich (von links) Joachim Paul (AfD), Alice Hoffmann (BSW), Helmut Martin (CDU), Christoph Anheuser (FDP), Pia Schellhammer (Grüne) und Claudia Eider (SPD) den Fragen der Schüler und denen von Moderator Lars Fetzer. Cordula Kabasch

Bei der Podiumsdiskussion mit (Landes-)Politikern waren rund 200 Schüler in der BBS Wirtschaft sehr konzentriert und interessiert bei der Sache. Asylpolitik und Bürokratieabbau waren nur zwei der Themen, die die jungen Leute beschäftigten.

Rund 200 Schüler der Berufsbildenden Schule (BBS) Wirtschaft beteiligten sich am Freitag an einer Podiumsdiskussion mit den Landtagskandidaten in der Aula des benachbarten Gebäudes der BBS Technik, Gewerbe, Hauswirtschaft und Sozialwesen. Auf der Bühne saßen die Landtagskandidaten des Wahlkreises 17, Claudia Eider (SPD), Helmut Martin (CDU) und Justizminister Philipp Fernis (FDP), der später vom FDP-Stadtverbandsvorsitzenden Christoph Anheuser ...







