Die Situation in der mittleren Mannheimer Straße zwischen Baumgartenstraße und Wassersümpfchen entwickelt sich derzeit alles andere als gut. Bereits im Herbst vergangenen Jahres, genau wie dann im Mai, sorgten die dort anzutreffenden Personengruppen immer wieder für Einsätze von Ordnungsamt und Polizei. Nun hat die Situation, die vor allem Geschäftstreibenden wie dem Rewe-Markt, der Sparkasse Rhein-Nahe, der Krankenkasse DAK oder der Kik-Filiale, dort ein Dorn im Auge ist, ihren Tiefpunkt erreicht. Inzwischen hat die DAK einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt.

Wer sich dort trifft? Das ist schwierig zu beschreiben. Menschen, die offenkundig alkoholsüchtig sind, Menschen, die keinen festen Wohnsitz haben, aber auch Personen, die als „abgestürzt“ gelten und bei denen nicht der Verdacht besteht, dass sie sich aus dieser Lebenssituation befreien wollten – oder könnten. Alles in allem eine für Niveau und Aufenthaltsqualität der Ecke wenig förderliche Mischung. Es wird gepinkelt, gepöbelt, offen Drogen konsumiert, gern auch mal auf dem Asphalt den Rausch ausgeschlafen.

Und oft genug gipfelt das in nackter Gewalt. Allein zwischen dem 24. und dem 30. Juli gab es dort drei gravierende Körperverletzungsdelikte, allesamt aktenkundig bei der Polizei. Vergangenen Dienstagabend gab es mal wieder verbale Streitigkeiten, die dann in offene Aggressionen ausgeartet sind. Zwischen einer Gruppe Jugendlicher und einem Obdachlosen. Ein alkoholisierter Mann soll dann den Obdachlosen grundlos geschlagen haben. Der Übeltäter wurde des Platzes verwiesen – was ihn aber wenig interessierte. Er pöbelte weiter, beleidigte Beamte und musste in Gewahrsam genommen werden.

Immer wieder Gewalt im Alkoholrausch

Ein Mann ohne Wohnsitz war auch das Ziel eines Angriffs, der sich am Donnerstag in der Woche zuvor dort ereignete. Sechs Jugendliche, es waren auch Mädchen darunter, gerieten in der Baumgartenstraße mit dem 38-Jährigen in Streit und schlugen ihm eine Glasflasche auf den Kopf. Der Mann musste vom Rettungsdienst versorgt werden, die Übeltäter sind flüchtig.

Einen Tag zuvor ist vor dem Rewe-Markt ein 16-jähriges Mädchen am helllichten Tag verprügelt worden. Eine 34-jährige Frau hatte sie an den Haaren zu Boden gezogen und später auf sie eingetreten.

Im Mai kam es zu einem größeren Polizeieinsatz dort. Vor dem Rewe war ein 47-jähriger Mann mit seiner Freundin in Streit geraten, drei Männer versuchten zu schlichten. Der sturzbetrunkene 47-Jährige (2,63 Promille um 17.30 Uhr) ging nach Hause, holte ein Messer und kehrte zurück. Weil die Männer Pfefferspray dabei hatten, konnten sie den Angreifer überwältigen, die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam.

Alkoholverbotszone wird kommen

„Uns ist die Gegend natürlich bekannt, und es gibt immer wieder Einsätze dort“, weiß Raphael Schäfer, Leiter der Polizeiinspektion Bad Kreuznach, dass der Eindruck dort nicht täuscht. Als Polizei könne man dort aber nur unterstützend tätig werden oder eingreifen, wenn man gerufen werde. Die Schaffung einer Alkoholverbotszone durch die Stadt sei eine praktikable Maßnahme.

„Das führt nur zu einem Verdrängungseffekt und beseitigt nicht die Ursachen, die zu einem solchen Verhalten führen.“

Ordnungsdezernent Markus Schlosser bleibt realistisch.

Daran arbeitet man in der Stadtverwaltung schon seit längerer Zeit. „Die Rechtsverordnung dazu wird vom Rechtsamt derzeit bearbeitet, es dürfte nicht mehr lang dauern“, bestätigt Ordnungsdezernent Markus Schlosser auf Anfrage dieser Zeitung. Ein solcher Schritt, der einen Eingriff in die Freiheitsrechte darstellt, müsse wohl überlegt und begründet sein. „Durch die vielen Vorfälle dort sehen wir das aber als begründet an.“ Mit einer solchen Verbotszone könne man schneller eingreifen und Platzverweise rascher aussprechen. Für Schlosser ist aber klar: „Das führt nur zu einem Verdrängungseffekt und beseitigt nicht die Ursachen, die zu einem solchen Verhalten führen.“ Mit gut Zureden, so seine Sicht, erreiche man bei dieser Gruppe aber nichts. „Das geht nur mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen.“

Außerdem für ihn wichtig festzustellen: „Wenn wir das umsetzen, müssen wir auch die Einhaltung kontrollieren. Mit dem vorhandenen Personal geht das nur bedingt“, so Schlosser, der in jüngsten Haushaltsberatungen keine Stellenaufstockung im Ordnungsamt bewilligt bekommen hat. „Ich werde es aber in diesem Jahr wieder versuchen, ganz einfach, weil es ein Teil der öffentlichen Aufgaben ist.“

Die DAK hat einen privaten Sicherheitsdienst engagiert. „Unsere Geschäftsstelle in Bad Kreuznach liegt in einem Bereich, in dem es in den vergangenen Wochen immer wieder zu unangenehmen Vorfällen im öffentlichen Raum gekommen ist. Damit sich unsere Kundinnen und Kunden bei uns weiterhin sicher und wohl fühlen, haben wir vorübergehend einen privaten Sicherheitsdienst beauftragt. Diese Maßnahme ist präventiv und dient dem Schutz unserer Versicherten und Mitarbeitenden. Wir stehen im engen und kooperativen Austausch mit den örtlichen Behörden und hoffen, dass sich die Situation in der Nachbarschaft bald entspannt“, schreibt die DAK-Pressestelle auf Anfrage unserer Zeitung.

Die Sparkasse Rhein-Nahe ist ebenfalls unzufrieden mit der Lage vor ihren Toren. „Die Situation rund um die Obere Mannheimer Straße führt auch bei uns derzeit zu erheblichen Beeinträchtigungen, die sowohl die Sicherheit als auch das Wohlbefinden aller Betroffenen beeinträchtigen. Leider ist es inzwischen wiederholt zu Verunsicherungen, Übergriffen und Beschimpfungen gekommen, was die Situation zusätzlich erschwert. Wir sind uns der aktuellen Lage vor unserer Geschäftsstelle sehr bewusst und nehmen auch die Anliegen unserer Kundinnen und Kunden sowie Mitarbeitenden sehr ernst. Wir möchten alles daran setzen, gemeinsam mit der Stadt, den umliegenden Unternehmen und allen relevanten Akteuren im Gespräch zu bleiben und nachhaltige Lösungen zu entwickeln“, heißt es aus der Zentrale der Sparkasse.